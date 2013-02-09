Из-за снежной бури в США введён режим ЧС

Режим чрезвычайного положения введен в пяти штатах США из-за природной стихии, свои коррективы в жизнь американцев внесла снежная буря, режим ЧС введён в штатах Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк и Нью-Хэмпшир.

По данным телеканалов США. без света остались около 500 тыс. граждан, погиб один человек, на северо-востоке США отменено в общей сложности свыше 6 тыс. авиарейсов, полностью парализована работа аэропортов Бостона и Торонто.

Накануне, с вечера 8 февраля самолеты перестал принимать аэропорт имени Джона Кеннеди, отменены авиарейсы в Чикаго и Вашингтоне.