Из-за снежной бури в США введён режим ЧС
9 февраля 2013, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Режим чрезвычайного положения введен в пяти штатах США из-за природной стихии, свои коррективы в жизнь американцев внесла снежная буря, режим ЧС введён в штатах Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк и Нью-Хэмпшир.
Ранее АН сообщили, что на атомной электростанции (АЭС) "Пилигрим" в Массачусетсе сработала автоматическая защита реактора, предполагается, что причиной ЧП стали массовые обрывы на линиях электропередач.