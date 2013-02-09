В штате Массачусетс аварийно заглушен реактор атомной станции

На атомной электростанции (АЭС) "Пилигрим" в штате Массачусетс сработала автоматическая защита реактора. Угрозы попадания радиоактивных веществ в атмосферу нет, передает Associated Press.

Внеплановая остановка реактора произошла в 21:15 (6:15 мск), сообщил представитель оператора станции компании Entergy Нэйл Шихан. Специалисты приняли решение заглушить процессы в активной зоне после того, как оборудование станции начало терять мощность, что в конечном счете могло сказаться на работе системы охлаждения. Предполагается, что причиной инцидента стали массовые обрывы на линиях электропередач, произошедшие из-за удара снежной бури.

Ожидается, что работа систем станции будет восстановлена после прохождение снежного фронта и перезапуска подачи электричества, сообщает РБК.

Отметим, что электричество данной АЭС подавалось примерно 300 тыс. потребителей.

АЭС "Пилигрим" была запущена в 1972г, ее мощность составляет 685 МВт. Реактор станции является аналогом реакторов, которые установлены на АЭС "Фукусима-1" в Японии.





