Францию обвинили в том, что она спонсировала терроризм

Экс-посол США в Мали Вики Хадделстоун обвинила Францию в том, что в феврале 2011 года она заплатила боевикам из Нигера, связанным с "Аль-Каедой", $17 млн выкупа за освобождение трёх заложников, удерживаемых на шахте французского атомного концерна "Арева". Она также отметила, что эти деньги пошли на финансирование исламистов в Мали, с которыми теперь воюют французские войска.

"Несмотря на то, что правительство отрицает выплату какого-либо выкупа, все прекрасно понимают, что эти деньги поступили на счета террористов, а дальше, никто не может точно утверждать, что они не оказались в казне, скажем, "Аль-Каеды в странах арабского Магриба", - заявила Хадделстоун французскому телеканалу iTele.

"Аль-Каеда в странах арабского Магриба" активно спонсирует вооруженную деятельность исламистов в Мали, поставляя им оружие и вербуя новых наемников. В январе в Алжире боевики захватили этой террористической организации участвовали в нападении и захвате заложников на газовом месторождении BP "Ин-Аменас".