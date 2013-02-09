Пираты захватили в заложники только россиян и румына

Пираты, захватившие накануне у берегов Камеруна британское судно "Эстер-Ц", покинули судно, взяв в заложники двух российских моряков и гражданина Румынии и прихватив личные вещи экипажа.



Остальные члены экипажа — девять филиппинцев — остались на борту судна.

Известно, что судно было атаковано в международных водах в районе Гвинейского залива. На побережье какой страны высадились пираты с заложниками, не сообщается. СМИ сообщают, что нападение совершили нигерийские морские разбойники.

Ранее «АН» сообщали: «Посольство России в Камеруне предпринимает меры по установлению личности россиян. Совместно с британской стороной проводится необходимая работа с силовыми структурами и портовыми властями Камеруна», — говорится в пресс-релизе министерства.



