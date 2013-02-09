В Китае встречают год змеи. Что говорят гороскопы

Праздник Весны (Чуньцзе) в Китае знаменует начало нового года по лунному календарю. По-настоящему год Черной Водяной Змеи начинается в воскресенье, 10 февраля, и продлится до 30 января 2014 года.

Жители Поднебесной начинают подготовку к новогоднему застолью: лепят пельмени и готовят множества блюд, среди которых на стол непременно будет подана жареная или отварная рыба. Каждый старается отведать хотя бы кусочек сладкой "рыбы-белки" в красном соусе, которая символизирует достаток семьи в новом году. Те, кто верит в приметы, стараются не пользоваться в этот день ножами и ножницами — чтобы "не отрезать счастье". На входных дверях, особенно в деревнях, хозяева наклеивают парные надписи и картинки. Обычно они изображают двух бравых генералов в старинных доспехах, оберегающих мир и покой каждого жилища. Детям готовятся красные конвертики "хунбао" с деньгами на сладости и подарки.



Жители Китая, обеих Корей, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, а также китайцы по всему миру считают Праздник Весны главным торжеством года. Праздник семейного единства, Новый Год по лунному календарю, собирает за одним столом ближайших родственников, а в последующие дни — друзей, однокашников и коллег. Две недели торжеств, каждый день из которых отмечен в лунном календаре своим меленьким праздником, китайцы много едят, тратят заработанные за год сбережения, гуляют на храмовых ярмарках. Официальные выходные продлятся неделю, до 16 февраля, но традиционный праздник продолжится еще семь дней до праздника "юаньсяоцзе", который в этом году выпадает на 24 февраля.



Что обещают нам астрологи в год Змеи? Грядут перемены. Один из главных советов: занимайтесь самообразованием, повышением квалификации, приобретайте новые умения - все старания окупятся.



Самое время заняться поисками второй половинки тем, у кого ее до сих пор нет. Тем более что в этот год крепкий союз обещают всем - и тем, кто вступит в брак, и тем, кто просто встретит любимого человека и только начнет строить свои отношения, обещает kp.ua.



Гороскоп обещает, что год Змеи будет благоприятным в денежном отношении. Только вот наживы с помощью обмана Змея не любит. Те, кто захочет нажиться за чужой счет, сами останутся в дураках. Деньги придут к тем, кто ведет свой бизнес честно, рассудительно и решительно, но без лишнего риска.





