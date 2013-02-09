Опубликованы украденные фотографии авторских картин Джорджа Буша ФОТО

В личной переписке Джорджа Буша-старшего, украденной хакером Guccifer, оказались несколько фотографий картин его сына, занимавшего пост президента Америки с 2001 по 2009 год.

Две из них опубликованы на сайте The Smoking Gun, которому взломщик передал часть похищенной информации.

Обе картины, фотографии которых выложены в сеть, — это автопортреты бывшего президента: на первой он принимает душ, на второй — сидит в ванной. После отставки одним из хобби Джорджа Буша-младшего стала живопись.











Ранее «АН» сообщали: в пятницу стало известно, что в США хакеры взломали электронную почту экс-президента страны Джорджа Буша-старшего. По данным Houston Chronicle, в сеть были выложены личные фотографии, адреса и номера телефонов и даже пароль входных ворот дома семьи Буш.



