По данным МВД Грузии, в прошлом году перед парламентскими выборами в Грузии в 2012 году Бачан Ахалая, занимавший тогда пост главы МВД, уволил семь спецназовцев, поддерживающих оппозицию.

Он потребовал от их коллег провести им учения по «повышению квалификации».

Уволенных сотрудников доставили на полигон, где всячески измывались над ними, заставляли бегать раздетыми, драться друг с другом, при этом стреляли им под ноги и над головой, били прикладами. Отпустили их только через месяц, потребовав объяснить увечья последствиями учения.



Все семеро получили различные телесные повреждения, переломы, ушибы и психические травмы. Медицинскую помощь им не оказали, и они до сих пор проходят курс реабилитации.



На основании показаний потерпевших было возбуждено уголовное дело. В качестве обвиняемых были задержаны начальник центра спецопераций МВД Грузии вице-полковник Мамука Абашидзе, сотрудник службы охраны стратегических объектов Давид Чубинидзе и военнослужащие горно-разведывательного батальона министерства, пишут местные СМИ.



Как заявил журналистам адвокат бывшего командира спецназа Минобороны Грузии Мамуки Абашидзе Георгий Ониани, его подзащитный не признает себя виновным. По его словам, Абашидзе заявляет, что существовал специальный курс обучения, во время которого у спецназовцев вырабатывались определенные навыки. Во время этих учений некоторых из них даже специально оставляли с лесу.



Ранее «АН» сообщали: в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили должен был выступить перед соотечественниками с ежегодным докладом о положении дел в стране. Обращение к грузинскому народу должно было состояться в Национальной библиотеке в Тбилиси, однако выступить ему не дали.

















