В Полтаве ловят собаку, которая искусала 28 человек

За медицинской помощью в Полтаве обратилось 28 человек, пострадавших от укусов, из них 7 детей.

Об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области. По их данным, 7 февраля в 18:30 служба МЧС в Полтаве получила сообщение из клинической больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, травмированных в результате укусов собаки. По состоянию на 9:00 пятницы, 8 февраля, за медицинской помощью в Полтаве обратилось 28 человек, пострадавших от укусов, из них 7 детей, передает УНИАН.

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