Украину предлагают сделать «пиратом № 1»

Международный Альянс Интеллектуальной Собственности отмечает в Украине очень высокий уровень цифрового и физического пиратства.

Об этом говорится в официальном отчете Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA).

Кроме того, организация предлагает закрепить за Украиной статус «Prioriy Foreign Country», что означает, что страна официально станет «пиратом № 1» в мире, ведь ни одна другая страна на сегодняшний день такого статуса не имеет, передает «Украинская правда».

Читать дальше