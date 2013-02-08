Украину предлагают сделать «пиратом № 1»
8 февраля 2013, 23:19 [ «Аргументы Недели» ]
Международный Альянс Интеллектуальной Собственности отмечает в Украине очень высокий уровень цифрового и физического пиратства.
Об этом говорится в официальном отчете Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA).
Кроме того, организация предлагает закрепить за Украиной статус «Prioriy Foreign Country», что означает, что страна официально станет «пиратом № 1» в мире, ведь ни одна другая страна на сегодняшний день такого статуса не имеет, передает «Украинская правда».