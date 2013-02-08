ЕС требует от президента Сирии немедленно отказаться от власти

В пятницу на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран Евросоюза в итоговом заявлении по Сирии потребовали от президента Сирии Башара Асада немедленно отказаться от власти, в противном случае будут введены новые санкции.

В принятом документе говорится, что "Европейский совет сожалеет об отвратительной ситуации в Сирии, которая вызывает наибольшую озабоченность среди стран, общественность которых мобилизовалась во время "арабской весны".

В своем заявлении Евросоюз назвал режим Башара Асада нелегитимным и в очередной раз потребовал "немедленной передачи власти", предупредив, что в марте ЕС может рассмотреть новые санкции против Сирии.

Кроме того, Евросоюз продолжит оказание помощи сирийской оппозиции для строительства "демократической Сирии", при этом, участники саммита пояснили в документе, что речь идет исключительно о гражданской и гуманитарной помощи, передают интернет-СМИ.