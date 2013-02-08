Хакеры взломали почту Джорджа Буша и узнали пароль входной двери

В пятницу стало известно, что в США хакеры взломали электронную почту экс-президента страны Джорджа Буша-старшего. По данным Houston Chronicle, в сеть были выложены личные фотографии, адреса и номера телефонов и даже пароль входных ворот дома семьи Буш.

В Интернете появились фотографии 88-летнего политика на больничной койке, который почти два месяца находился на лечении в одной из клиник. Кроме того, были выложены личные письма, адреса и данные всей семьи Буш.

Конфиденциальную информацию о семье Буш выложил в Интернет хакер по имени Guccifer, которого давно разыскивает ФБР. В настоящее время по данному делу начато уголовное расследование.

Однако официальный представитель семьи бывшего главы Белого дома Джим Макграс отказался подтвердить журналистам не только подлинность всей выложенной в сети информации, но и сам факт хакерской атаки. Он заявил, что сейчас "идет расследование, больше я ничего не могу сейчас добавить".