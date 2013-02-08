В Сирии люди страдают от нехватки питьевой воды

В пятницу Детский фонд ООН (UNICEF) заявил, что в Сирии около 4 млн людей, половина из которых дети, страдают от нехватки питьевой воды. В стране после двухлетнего конфликта сократились на треть запасы питьевой воды, прекратилось производство веществ по обеззараживанию воды.

Население, проживающее в районах боевых действий, имеет в своем распоряжении всего 25 литров воды в день, а в некоторых случаях даже меньше - всего 10 литров.

В фонде констатировали, что за время конфликта в Сирии практически прекратилось производство веществ по обеззараживанию воды, что повышает риск загрязнения водопроводной воды и увеличения уровня инфекционных заболеваний. В связи с этим UNICEF развернул работу по доставке в эту страну натрия и хлора, необходимых для очистки воды.