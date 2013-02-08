В пятницу в США отменены почти 4 тысячи авиарейсов из-за сильных снегопадов, которые обрушились сегодня на северо-восток США: на регион Новая Англия, а также штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает местная пресса, "из-за непогоды отменены почти 4 тысячи авиарейсов. В воздушных гаванях крупнейших мегаполисов региона - Нью-Йорке и Бостоне - плохие погодные условия привели к отмене 1 тыс. 550 авиарейсов, и эта цифра в течение дня будет только увеличиваться. Из аэропорта Брэдли (штат Коннектикут) нельзя будет вылететь после 13:30 (22:30 мск)".

По данным Национального метеорологического центра, в ближайшие дни в некоорых регионах северо-востока страны может выпасть более 60 см снега.