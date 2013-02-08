Саакашвили не дали выступить в библиотеке в Тбилиси, ВИДЕО

В пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили должен был выступить перед соотечественниками с ежегодным докладом о положении дел в стране. Обращение к грузинскому народу должно было состояться в Национальной библиотеке в Тбилиси, однако выступить ему не дали.

Глава грузинского государства планировал произнести свою речь в Парламенте, но парламентарии не захотели слушать Саакашвили и отложили его выступление на неопределенный срок. Тогда грузинский президент решил все равно прочитать свой доклад, но выступить уже в Национальной библиотеке в 18.00.

Перед прибытием Саакашвили к Национальной библиотеке, здесь уже собрались участники оппозиции, которые проводили акцию протеста и которые решили не пропускать никого в здание. А президенту участники акции планировали устроить "коридор позора" и забросать его яйцами.

Президент рисковать не стал и принял решение прочитать свой доклад из своей резиденции.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе. По ее словам, президент обратится к народу с докладом из Дворца президента, выступление главы грузинского государства начнется в 20.00 и будет транслироваться в эфире грузинских телеканалов, сообщает "Новости-Грузия".