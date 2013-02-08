Работа керченского порта остановлена: руководители могут лишиться работы

Государственная Азово-Черноморская экологическая инспекция вынесла решение о приостановке деятельности Керченского морского торгового порта.

Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Несмотря на неоднократные предупреждения и замечания, руководством порта не исполняются требования по принятию мер для предотвращения негативного влияния на окружающую среду. После вступления решения в силу, все работы порта по перегрузке угля, кокса, железорудного концентрата носят незаконный характер и должны быть прекращены, отмечают в пресс-службе.

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