В Нигерии убиты врачи, проводившие вакцинацию против полиомиелита

В Нигерии в крупнейшем городе Кано, расположенном на севере страны, неизвестные застрелили девятерых врачей, которые проводили здесь вакцинацию от полиомиелита. Информацию о случившемся сегодня распространила местная полиция, сообщает Reuters.

По данным прессы, на врачей было совершено два нападения. Вооруженные люди открыли огонь по медицинским работникам, которые готовились к проведению кампании по вакцинации в разных клиниках, а затем нападавшие скрылись. По данным Associated Press, погибли по меньшей мере 12 человек.

Предположительно, нападение совершила исламистская группировка "Боко харам", которая выступает против использования в стране западной медицины.