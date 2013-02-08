Женщина, испортившая картину Делакруа, написала на ней код «АЕ911»

Женщина, испортившая в четверг картину Делакруа «Свобода, ведущая народ» написала на ней черным маркером надпись: «AE911» длинной в 30 сантиметров и высотой - 6 сантиметров, сообщает агентство «Франс-пресс», со ссылкой на свой источник.

Упомянутый источник в системе юстиции предпочел не комментировать смысла надписи, в частности ее гипотетической связи со спором по поводу терактов 11 сентября и вращающихся вокруг теории заговора.

Надпись «AE911» перенаправляет в интернет к петиции, в которой «1768 архитекторов и дипломированных инженеров а также 16 421 заинтересованных граждан», «требуют от Конгресса США действительно независимого расследования» этих событий.

«Является ли данный акт действием персоны находящейся под влиянием бредовых идей или же это способ обозначить какие-либо претензии?», - задается вопросом прокурор Бетюна Филипп Пейру.

Женщина 28 лет, сделавшая надпись на картине, является жительницей Па-де-Кале и ранее, как выяснилось, «не была замечена полицией»