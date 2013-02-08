Жители Салдусского края Латвии попросят у Бога защиты от самолетов НАТО

Прихожане церкви латвийского местечка Зварде, которое расположено в Салдусском крае, соберутся в воскресенье 10 февраля на необычное богослужение. Пастор Улдис Гайлитис обратится к Богу с просьбой защитить их край от Министерства обороны, НАТО и всего латвийского государства. Об этом пишет в сегодняшнем номере латвийская газета «NeatkarīgāRīta Avīze».

Жители Зварде убеждены, что военные хотят отнять у них землю и леса и над их головами вновь будут летать военные самолеты – теперь уже самолеты НАТО.

В 1951 году в этих местах были ликвидированы четыре колхоза, закрыты дороги, перенесены несколько сотен крестьянских хозяйств и хуторов. На территории более 24 400 га был построен полигон с учебными мишенями для военной авиации. Движение гражданских лиц на полигоне в Зварде частично восстановили только в 1993 году, когда было построено несколько новых дорог.

Теперь на бывший военный полигон претендует латвийское Министерство обороны, пишет газета. Так, министерство вдруг проявило интерес к безопасности территории и даже разместило за свой счет знак – «На территории находятся взрывоопасные предметы. Опасно для жизни». Предполагается, что бывший советский авиационный полигон в Зварде может стать местом для проведения сухопутных операций.

Как говорят местные жители, осенью прошлого года их земли начали выкупать. Многие получили предложения продать землю – причем по невыгодным для землевладельцев ценам. Большинство сельчан не намерены продавать свою землю, поэтому обеспокоены тем, какие действия предпримет заинтересованная в этой территории организация.

Вот поэтому и решили жители обратиться к Богу с просьбой о защите.