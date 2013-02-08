Госсовет Франции считает закон об однополых браках не достаточно «просчитанным»

Государственный Совет Франции, консультация с которым обязательна для правительства при написании законов, направил в Национальное Собрание страны свое заключение относительно закона, открывающего право на брак и усыновление детей парами одного пола.

Несмотря на консультативный характер и отсутствие у Правительства обязанности принимать позицию Государственного Совета, его мнение во Франции остается весьма весомым.

По-видимому, в связи с этим фактом депутаты Национального Собрания обратились к премьер-министру с просьбой ознакомить их с заключениями Государственного совета, которое предназначено исключительно Кабинету министров и, как правило, конфиденциально. Однако в некоторых случаях Премьер имеет право принять собственное решение и довести информацию до широких кругов, что и было сделано в данном случае.

Как выяснилось, опасения левого большинства депутатского корпуса были не напрасны. Рассмотренный в конце октября Государственным Советом законопроект об однополых браках получил достаточно замечаний и предупреждений.

«Если в целом он не является явно противоречащим положениям Конституции», - пишет «Фигаро» получившая доступ к заключению, Государственный Совет тем не менее сделал несколько существенных замечаний к тексту. Наиболее серьезное из них заключается в подчеркивании недостаточной оценки финансовых, социальных и интернациональных последствий принятия данного закона, особенно в части, касающейся права усыновления детей.