Вблизи Камеруна захвачено судно под британским флагом с россиянами на борту

Судно «ESTER-С» с двумя россиянами на борту захвачено в территориальных водах Камеруна неизвестными, сообщает сегодня 8 февраля сайт МИД России. Россияне - члены экипажа.

«По поступающей информации, вечером 6 февраля в территориальных водах Республики Камерун (между камерунским портом Дуала и экватогвинейским Малабо) неустановленными вооруженными лицами было захвачено судно "Эстер-Ц" под британским флагом. Два члена экипажа указанного судна являются гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. «Посольство России в Камеруне предпринимает меры по установлению личности россиян. Совместно с британской стороной проводится необходимая работа с силовыми структурами и портовыми властями Камеруна», — говорится в пресс-релизе министерства.



