Во Франции вандалы дописали шедевр Делакруа

В четверг одна из посетительниц Лувр-Ленса оставила след на знаменитом полотне Делакруа «Свобода, ведущая народ». Лувр-Ленс - филиал Лувра, открытый на границе с Бельгией и позволяющий приобщиться к великому искусству большему числу людей. Об этом инциденте было сообщено в совместном заявлении Лувра и Лувра-Ленс.

Незадолго до закрытия музея, молодая женщина, 28 лет, оставила надпись, сделанную маркером в нижней части картины, после чего «была немедленно задержана охраной» и затем передана полиции и помещена под стражу», - говорится в заявлении.

По факту случившегося Лувр-Лен подал иск в суд. «На первый взгляд, надпись должна быть очищена легко»,- сообщили оба музея.

«Оценка работ будет осуществлена экспертами отдела картин Лувра и специалистом-реставратором в срочном порядке вызванном к месту происшествия». «В зависимости от диагностики специалистов будет принято решение убирать ли картину из зала для проведения реставрационных работ».

Шедевры живописи «Свобода, ведущая народ» (1830) Делакруа, «Портрет Бальтазара Кастильоне» Рафаэля, а также «Мадлен ночью» Жоржа де Ла Тур, были открыты для широкой публики после перемещения в новое помещение 4 декабря.

Как подчеркивается в заявлении инцидент, случившийся в четверг «не ставит под сомнение решения поделиться шедеврами с Лувром-Ленс, который с момента его открытия успел принять 205 000 посетителей».

Полотно «Свобода, ведущая народ» была создана Делакруа, вдохновленного революционными днями 27, 28 и 29 июля 1830 года.