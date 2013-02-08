Последствия оползня в Ялте ликвидируют в течение двух недель

На ликвидацию последствий оползня на улице Свердлова в Ялте городское руководство дало виновникам две недели.



Такое решение было принято на техническом совете в Ялтинском городском совете, сообщает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.



На очередном техническом совете, который еженедельно проходит в горисполкоме, был рассмотрен вопрос, связанный с оползнем, произошедшим на прошлой неделе на территории частного пансионата «Крымский» на улице Свердлова.

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