Последствия оползня в Ялте ликвидируют в течение двух недель
8 февраля 2013, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
На ликвидацию последствий оползня на улице Свердлова в Ялте городское руководство дало виновникам две недели.
Такое решение было принято на техническом совете в Ялтинском городском совете, сообщает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.
На очередном техническом совете, который еженедельно проходит в горисполкоме, был рассмотрен вопрос, связанный с оползнем, произошедшим на прошлой неделе на территории частного пансионата «Крымский» на улице Свердлова.