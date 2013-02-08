Канада ужесточит допуск к секретной информации на фоне суда над русским шпионом

Канадское правительство ужесточит допуск служащих Канадской службы безопасности и разведки (КСБР) к секретной информации на фоне процесса по делу младшего лейтенанта канадских ВМС Джефри Дилайла, которому предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает National Post.

По данным издания, существующая практика вербовки сотрудников КСБР будет дополнена. В частности, заявление о приеме на работу каждого сотрудника разведслужбы будет лично утверждать премьер-министр страны. Перед тем, как взять кандидата на работу, КСБР будет проводить его полную проверку - опрашивать друзей, соседей, местную полицию, самого кандидата.

В пятницу, как ожидается, суд города Оттавы вынесет решение по делу Дилайла. Неделю назад, на судебных слушаниях представитель КСБР Мишель Тессье рассказал о масштабе ущерба, который был, как предполагается, был нанесен деятельностью офицера, отметив, что тот мог передавать российской стороне информацию, позволяющую выявлять людей, поставлявших Оттаве разведданные.