Новое нападение на Президента Ирана произошло в Каире

На приеме в доме одного из иранских дипломатов к Ахамадинежаду подбежал агрессивно-настроенный человек. Он кричал: «Смерть Ахмадинежаду, смерть Асаду». Нападавшего задержали охранники президента.

Допросить задержанного охранникам не получилось, египтяне настояли на том, чтобы нарушитель был отправлен в полицейский участок. Нападавший был без оружия, его имя и национальная принадлежность пока неизвестны, сообщает echo.msk.ru.



Ранее «АН» сообщали: в Египте в тот момент, когда Махмуд Ахмадинежад разговаривал с местными жителями около мечети Аль-Хуссейн в Каире, сириец попытался бросить в президента Ирана ботинок.



