США могут нанести упреждающий удар по Северной Корее

Вашингтон старается действовать в рамках одной из резолюций ООН, которая предусматривает наращивание экономического давления на Северную Корею. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Однако, США не исключают нанесение по КНДР упреждающего удара.

"Мы ничего не снимаем с повестки дня", - пояснила журналиста Виктория Нуланд, отвечая на вопрос о применении силы к КНДР со стороны США и Южной Кореи. Тем временем КНДР готовится осуществить третье испытание ядерного оружия.

Кроме того, в случае проведения КНДР очередного ядерного испытания, США вернут народно-демократическую республику в список государств-спонсоров терроризма (State sponsors of terrorism).

Мировое сообщество проявляет серьезную озабоченность с связи с угрозами КНДР осуществить третье ядерное испытание в ответ на январскую резолюцию СБ ООН, осудившую запуск Пхеньяном в декабре 2012 года спутника в нарушение предыдущих резолюций Совбеза. Осуществление Пхеньяном третьего ядерного испытания подорвет усилия избранного президента Южной Кореи Пак Кын Хе, направленные на улучшение отношений между югом и севером, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.