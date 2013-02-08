В Соединенных Штатах в пятницу отменили почти 4 тысячи авиарейсов из-за снежной бури "Немо". Жители штатов, которые оказались в эпицентре снежного урагана, закупают продовольствие и готовятся к возможному отключению электричества.

Как ожидается "Немо" войдет в десятку самых мощных снежных буранов в истории Нью-Йорка. Городские власти отменили занятия в школах и призвали жителей города не покидать дома без крайней необходимости.



На штаты Массачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк, Иллинойс в четверг обрушился холодный циклон, сопровождающийся обильными снегопадами. Крупнейшие американские авиакомпании, включая United Airlines, American Airlines, Delta, Jet Blue, Southwest накануне объявили об отмене более двух тысяч рейсов, включая международные. В пятницу из-за непогоды отменены еще 3,94 тысячи рейсов.



Как отмечает агентство, авиакомпании объявили пассажирам, что готовы переоформить купленные билеты на другие дни без дополнительной оплаты.