Украинские FEMEN пробежались по красной дорожке Берлинале ВИДЕО

Активистки украинского движения FEMEN, как всегда топлесс, устроили акцию во время церемонии открытия 63-го Берлинского международного кинофестиваля, которая прошла вчера вечером.



Несколько девушек, раздетых до пояса, прорвались на красную дорожку Берлинского кинофестиваля. Полуголых участниц акции быстро скрутили и отправили в теплый полицейский участок.

Одна из активисток объяснила, что своим поступком FEMEN хотели привлечь внимание к проблеме "женского обрезания". Напомним, девиз этого феминистического движения: «Пришла, разделась, победила». Участницы Femen устраивают скандальные топлес-акции не только у себя на родине, но и по всему миру.Представительницы движения уже заявили, что откроют в Германии филиал и будут проводить там регулярные акции в защиту женщин.





7 февраля в столице Германии прошла торжественная церемония открытия одного из самых крупных и престижных кинофестивалей мира – Берлинале. 63-й Берлинский фестиваль начался с показа фильма китайского режиссера Вонга Кар Вая «Великие мастера», посвященного мастерам боевых искусств.