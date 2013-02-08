Легендарный британский лейбл звукозаписи перешел к российскому миллиардеру
8 февраля 2013, 00:50 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]
Американский предприниматель российского происхождения Леонард Блаватник и его компания Warner Music Group (WM) приобрели у медиагруппы EMI легендарный британский звукозаписывающий лейбл Parlophone, на котором записывались такие группы и исполнители, как Queen, Radiohead, Pet Shop Boys, Кайли Миноуг и Gorillaz. Как сообщает Independent, сумма сделки составила £487 млн.
WM выиграла тендер на покупку Parlophone, обойдя таких звукозаписывающих гигантов, как Sony Music Entertainment и BMG, а также консорциум создателя American Idol Саймона Фуллера.
В 2011 году подконтрольная Блаватнику Access Industries приобрела за $3,3 млрд Warner Music Group, которая считается третьей по величине звукозаписывающей компанией.