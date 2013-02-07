Латвия отдаст Европейскому центробанку часть своего золотого запаса

При вступлении в еврозону Латвия отдаст Европейскому центробанку (ЕБЦ) часть своего золотого запаса. Во Франкфурт, где расположен ЕБЦ, будет передано 4,4% латвийских резервов: это и валютные резервы, и золотые слитки.

По данным Всемирного золотого совета, Латвия по запасам золота занимает 68-е место в мире. Этот запас – 7,7 тонн – хранится в британских и швейцарских банках. В общем резерве Латвии на золото приходится всего 6%, однако значение золотого запаса в обществе оценивается высоко.

Золотой запас страны всегда считался оплотом стабильности государства. Поэтому сообщение о том, что часть золота придется отдать за фактически не имеющие покрытия евро, вызвало в обществе некоторую тревогу.

Латвийская газета «Neatkarīgā Rīta Avīze» цитирует комментарий главы инвесткомпании Goldinvest asset, работающей с золотом: «По-моему, настоящие деньги - это как раз золото. Если мы отдаем настоящие деньги взамен на ничем не покрываемые евробанкноты, это плохо!».

Латвийский золотовалютный запас имеет особую историю. Образованной в 1918 году молодой Латвийской Республике для создания своей национальной валюты требовалось золото. Любимая в народе писательница Иванда Кайя призвала женщин пожертвовать свои драгоценности государству. Люди несли свои драгоценности - золотые часы, золотые и серебряные обручальные кольца, иконы, серебряные кубки. Все эти народные ценности и создали основу золотого фонда Латвии.