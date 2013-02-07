Гуру моды в США покончила жизнь самоубийством, бросившись с моста

22-летняя модница и красавица Эшли Риггитано, считавшаяся гуру моды в США, покончила жизнь самоубийством, бросившись в реку Гудзон с моста Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.

В ее недешевой сумке Louis Vuitton следователи обнаружили предсмертное письмо, лекарства от эпилепсии и наркозависимости и список из пяти женских имен, им самоубийца запрещала приходить на ее похороны.

В письме шла речь о молодом человеке, из-за которого девушка стала несчастной, ему на похороны приходить разрешалось.