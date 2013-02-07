Президент Азербайджана лишил известного писателя всех регалий за роман

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о лишении писателя Акрама Айлисли почетного звания "Народный писатель Азербайджана", сообщает официальный сайт главы государства.

Последний роман 75летнего писателя Акрама Айлисли «Каменные сны» в Азербайджане произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Книга об армянских погромах начала века и последних армянских погромах была опубликована в декабрьском номере журнала «Дружба народов». В распоряжении сказано, что писатель, «злоупотребив высоким доверием народа», в своем последнем произведении исказил факты, связанные с историей Азербайджана, и что это оскорбило чувства более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Акрам Айлисли лишен также президентской пенсии. Его сыну, Наджафу Айлисли, который руководил отделом акциза Главного управления финансового, тарифного и валютного контроля Государственного таможенного комитета, объявили, что он уволен с занимаемой должности, пишут местные СМИ. Кроме этого писатель заявил о том, что рассматривается вопрос об уходе с работы его жены, занимающей должность директора центральной библиотеки. Писателю также пришлось покинуть и свою загородную дачу, предоставленную ему государством.

Сам писатель о сложившейся ситуации: «Речь идет не о документальном, а о художественном произведении. И я как автор имею право на творческий вымысел. Честно говоря, для меня вся эта шумиха вокруг моего романа стала неожиданностью. Я надеялся, что живу в демократической стране, где Конституция гарантирует каждому гражданину свободу высказываний. Однако, судя по всему, я ошибался» (http://azerros.ru).



