В Белоруссии пропал оригинал соглашения о создании СНГ

Пропажу обнаружил бывший белорусский лидер Станислав Шушкевич, который пишет мемуары и поэтому обратился в архив за документом. Храниться документ должен был в исполкоме СНГ в Минске.

«У нас находится заверенная копия Беловежского соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года», — сказал глава архива исполкома Василий Астрейко, сообщает gazeta.ru. При этом он не смог ответить на вопрос, где в таком случае может быть оригинал документа.

По словам Шушкевича, сам он последний раз видел документ в 1991 году, в день его подписания.



Соглашение о создании СНГ, означавшее развал СССР, подписали в Беловежской пуще высшие должностные лица и главы России, Белоруссии и Украины: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (Россия), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (Украина).



