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Токио заявил протест: истребители РФ нарушили воздушное пространство

7 февраля 2013, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Токио заявил протест: истребители РФ нарушили воздушное пространство

 Япония обвинила российские истребители в нарушении воздушного пространства, которые якобы появились сегодня в небе над островом Рисири, передает агентство Киодо со ссылкой на Минобороны Японии.

 По данным японского военного ведомства, российские самолеты  находились в воздушном пространстве Японии одну минуту и 11 секунд. Для их перехвата были задействованы истребители Сил самообороны Японии.
В свою очередь представитель пресс-службы Восточного военного округа капитан первого ранга Роман Мартов заявил, что морская авиация Тихоокеанского флота выполнила плановые полеты в районе Южных Курил, и российские самолеты в воздушное пространство Японии не вторгались.


Инцидент совпал с Днем северных территорий. В этот день 7 февраля в Японии традиционно проходят акции с призывами вернуть южные Курильские острова.


Со среды на островах Курильской гряды проводятся плановые масштабные межвидовые учения Восточного военного округа Вооруженных сил России, в которых задействуются пулеметно-артиллерийское соединение, силы истребительной, штурмовой и армейской авиации, корабли Тихоокеанского флота, а также личный состав пограничных частей, дислоцированных в островной зоне. Учение носит плановый характер.

 

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