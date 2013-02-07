Токио заявил протест: истребители РФ нарушили воздушное пространство

Япония обвинила российские истребители в нарушении воздушного пространства, которые якобы появились сегодня в небе над островом Рисири, передает агентство Киодо со ссылкой на Минобороны Японии.

По данным японского военного ведомства, российские самолеты находились в воздушном пространстве Японии одну минуту и 11 секунд. Для их перехвата были задействованы истребители Сил самообороны Японии.

В свою очередь представитель пресс-службы Восточного военного округа капитан первого ранга Роман Мартов заявил, что морская авиация Тихоокеанского флота выполнила плановые полеты в районе Южных Курил, и российские самолеты в воздушное пространство Японии не вторгались.



Инцидент совпал с Днем северных территорий. В этот день 7 февраля в Японии традиционно проходят акции с призывами вернуть южные Курильские острова.



Со среды на островах Курильской гряды проводятся плановые масштабные межвидовые учения Восточного военного округа Вооруженных сил России, в которых задействуются пулеметно-артиллерийское соединение, силы истребительной, штурмовой и армейской авиации, корабли Тихоокеанского флота, а также личный состав пограничных частей, дислоцированных в островной зоне. Учение носит плановый характер.



