Тимошенко отказалась встретиться в телевизоре с судьями

Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не будет принимать участие в судебном заседании по делу об убийстве Евгения ЩЕРБАНЯ, ссылаясь на то, что она якобы не успевает к нему подготовиться.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенитенциарной службы.

«Государственная пенитенциарная служба сообщает, что вчера осужденной было вручено приглашение на участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи», - сообщили в пресс-службе.

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