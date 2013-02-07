Возле Киеврады протестуют против ям на дорогах - у входа сложили шины
7 февраля 2013, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Активисты «Батьківщины» сложили возле Киевсовета автомобильные шины в знак протеста против состояния столичных дорог.
Партия «Батьківщина» требует от столичной власти предусмотреть в бюджете Киева необходимые средства на ремонт транспортных магистралей города. Об этом заявил на акции протеста «Столичный бюджет 2013 – не для киевлян!», которая проходит возле Киевсовета, руководитель Киевской городской организации партии «Батьківщина», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО, сообщили в пресс-службе «Батьківщини».