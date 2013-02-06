В Одессу прилетели моряки, которые девять месяцев были заточены на судне

Сегодня в одесском аэропорту приземлился самолет с членами экипажа судна «KINBURNSKIY». Девять месяцев шестеро моряков оставались брошенными работодателем на произвол судьбы на рейде у берегов Турции.

А благодаря усилиям благотворительного фонда четверо из них: Артур АКУЛОВ, Алексей БУБЛИК, Елена СЕРЕДЮК и Александр ДЖЕШНЕР, наконец, оказались дома. Сойдя по трапу на родную землю, измученные моряки смущенно улыбались фотокамерам, но обнять родных они не смогли – встречать членов экипажа в аэропорт никто из родственников не приехал.

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