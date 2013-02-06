В Сирии повстанцы объявили о начале операции по захвату Дамаска

В Сирии вооруженные повстанцы объявили о начале операции по освобождению Дамаска от правительственных войск. Об этом говорится в заявлении "Собрания сторонников ислама", объединяющего различные сирийские исламистские группировки.

Заявление распространили через социальные сети. В наступлении принимают участие шесть повстанческих бригад, включая радикальных исламистов из "Фронта аль-Нусра", передают зарубежные СМИ. Наиболее ожесточенные бои идут на юге и востоке сирийской столицы. Оппозиционеры утверждают, что уже взяли под контроль главное шоссе на юге Дамаска. Правительственные силы отступили оттуда к центру, где проводят перегруппировку.

Одновременно с этим в самом городе были атакованы многочисленные блок-посты и правительственные здания. Повстанцы утверждают, что им удалось сжечь танк.

В Сирии почти два года не прекращаются антиправительственные протесты. По данным правозащитников ООН, за время противостояния погибли не менее 60 тысяч человек.

Новости из районов боевых действий в Сирии за последние недели не блещут особым разнообразием: сирийская армия стабильно в большинстве районов давит террористов, те оказывают сопротивление, постепенно оставляя позиции.