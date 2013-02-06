Хилари Клинтон награждена эстонским орденом за поддержку НАТО

Хилари Клинтон оказалась в числе 99 награжденных орденом Креста Маарьямаа. Высокой награды американский экс-госсекретарь, а ныне сенатор США от штата Нью-Йорк, удостоилась в честь 95-й годовщины Эстонской Республики и в знак признания ее заслуг в развитии трансатлантического сотрудничества и поддержку современной политики обороны в НАТО.

Хилари Клинтон трижды посещала Эстонию. Впервые в качестве первой леди Америки (в июле 1996 года), а затем - в составе делегации сенаторов (в августе 2004-го) и в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО (в апреле 2010-го).



Орден Креста Маарьямаа («Орден Креста Земли Марии») был учреждён 16 мая 1995 года в честь независимости Эстонского государства. Орденом Креста Земли Марии награждаются Президент Эстонии и иностранцы, имеющие особые заслуги перед Эстонской Республикой.

История этого самого «молодого» из орденов Эстонии уходит корнями в средневековье, когда римский понтифик, благославляя крестоносцев, назвал Ливонию Terra Mariana - «землей Марии», т. е. землей, которую Богородица особенно усердно защищает. На территории прежней Ливонии сейчас находятся Латвия и Эстония, которые в равной мере могут считать себя наследницами Terra Mariana. В 20 веке Maarjamaa стaло поэтичеcким именем Эстонии.

В списке награжденных – Ханс Герт Пёттеринг, экс-председатель Европарламента, вице-спикер Европарламента Януш Онишкевич , главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, адмирал Георгий Алафузофф, долгое время занимавшийся финско-эстонским сотрудничеством в области обороны и безопасности, футболист Константин Васильев, российский борец за свободу слова Дмитрий Муратов и другие.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что «хотел бы поблагодарить наших сторонников за рубежом, тех, кто понимает наши цели и чаяния, и благодаря которым мы становимся сильнее и сильнее».

Среди награжденных орденом Креста Маарьямаа I степени в предыдущие годы были президенты США Джордж Г.У. Буш, Джордж У. Буш, Билл Клинтон, Джеральд Р. Форд, а также вице-президент США Джо Байден, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, дипломаты Джордж Ф.Кеннон и Строуб Тэлбот, политолог Пол Гобл и политик Джон Маккейн, а из европейских политиков - Жозе Мануэль Баррозо, Отто фон Габсбург и Гюнтер Ферхойген.

Награждение состоится 23 февраля в Кадриоргском художественном музее Таллина.