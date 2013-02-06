В Египте вводятся карточки на хлеб

Жителям Египта начнут выдавать в ближайшее время хлебные карточки. По специальной карточке каждый египтянин ежедневно сможет получить по три лепешки из темной муки грубого помола - «рагыф».

По данным египетского министерства местного развития, карточки на хлеб уже выдают в Порту-Саиде.

В государственных пекарнях станут выдавать «рагыф» во всех регионах страны.

Дефицит хлеба и спекуляции мукой в Египте начались после революции. Власти страны предупреждают, что впредь во избежание воровства и контрабанды будет вестись строгий учет муки.

Отметим, хлеб является главным продуктом для большого числа египтян, которые находятся за чертой бедности.

В стране также резко поднялись цены на бензин. В связи с этим в апреле в Египте также планируется введение талонов на бензин.