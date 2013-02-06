Янукович - о Тимошенко: Как снять этот вопрос - мы должны думать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что для решения вопроса относительно заключения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО нужно время.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Литве.

Отвечая на вопрос, не рассматривает ли он вариант помилования ТИМОШЕНКО для ускорения подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, ЯНУКОВИЧ ответил, что уже неоднократно говорил о том, что украинская сторона не может не реагировать на критику, которая сегодня раздается, в том числе со стороны Европейского Союза, передает УНИАН.

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