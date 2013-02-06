Теперь и во Франции наркотики можно употреблять свободно

Еще одна инициатива нового Кабинета министров Франции легла в основу набирающего обороты очередного скандала. Открывшийся во вторник в качестве эксперимента первый зал, позволяющий употреблять наркотики под наблюдением специалистов, сегодня вызвал резкую критику в рядах правых.

Так экс-министр Валери Пекрес назвала данное решение «помощь в отравлении». На телевизионном канале LCI, депутат Национального собрания от департамента Ивлин прокомментировала: «Для меня это помощь в отравлении и это шокирует меня, потому что есть ощущение отказа в помощи человеку, находящемся в опасности».

«Мы должны защищать человека, который имеет сильную зависимость, а не толкать в нее еще дальше», - сказала она. «Решение проблемы заключается в реальной борьбе с наркотиками».

Как известно Матиньон открыл во вторник в Париже первый зал для приема наркотиков под наблюдением, таким образом удовлетворив просьбы ассоциации, которая наблюдает потребителей наркотиков, и посеяв таким образом серьезное беспокойство среди жителей районов по которым теперь проходит значительная часть трафика.