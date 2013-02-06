Украина может утроить свою добычу газа - Shell

Украина имеет потенциал, чтобы удвоить или даже утроить свою добычу газа с 20 миллиардов кубометров, может, до 40 или 60 миллиардов.

Об этом заявил директор компании Shell в Украине Грэхем ТАЙЛИ в интервью программе Тендер News на канале ТВi.

На вопрос, когда Украина начнет пользоваться добытым сланцевым газом и в каких объемах, он ответил, что в таком проекте всегда есть риск, передает «Экономичкская правда».

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