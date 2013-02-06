Джонни Холлидей обвинил левых в «посредственности»

Известный певец Джонни Холлидей обвинил представителей левых сил в «посредственности». Об этом он пишет в своей автобиографической книге «В моих глазах», выдержки из которой сегодня опубликовал журнал «Экспресс».

«Я не люблю посредственности, я думаю, что левые толкают к этому», - пишет Джонни Холлидей в своей книге. В этой книге, которая выходит в четверг, певец вспоминает время, когда он принял решение жить в Швейцарии, в 2006 году. «Часто говорят, что я убрался чтобы не платить налоги. Отчасти это верно, но также и потому, что, меня вымотала эта атмосфера», - пишет он в своей книге, написанной в сотрудничестве с писательницей Амандой Стер.

«Я всегда удивлялся, почему в Соединенных Штатах, когда у вас есть хороший автомобиль ребята улыбаются и говорят тебе - великолепно, а во Франции к тебе относятся как к вору. Грязная ментальность для страны, цвета которой я защищал, которая хотела сделать из меня своим символом, когда это было нужно. Я чувствовал себя преданным, несправедливо обвининенным, испачканным», - продолжает Джонни Холлидей.

«Я не люблю посредственности, я думаю, что левые толкают к этому. Я не за то, чтобы бедные люди оставались ими. Это печально, им нужна помощь, но не подавая им милостыню (. ..). Мне не нравится что из меня делают бессердечного типа под предлогом того, что я я восприимчив к правым», - добавляет он.

Джонни Холлидей с 2006 года владеет шале в Гштаад. «Газета Ле Мата» на своих страницах утверждала в сентябре прошлого года, что заработав 6 300 тыс. швейцарских франков (€ 5 млн) в 2011 году, но заплатил около 700 000 швейцарских франков в виде налогов.