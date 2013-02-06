В Египте неизвестный напал на президента Ирана

В Египте совершено нападение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в тот момент, когда он разговаривал с местными жителями около мечети Аль-Хуссейн в Каире. Как передали местные СМИ, сириец попытался бросить в Ахмадинежада ботинок.

Охрана иранского президента задержала нападавшего и передала его властям.

Президента Ирана Махмуд Ахмадинежад прибыл в Каир для участия в саммите организации исламского сотрудничества. Он стал первым за 30 лет главой Ирана, который приехал в Египет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Махмуд Ахмадинежад прибыл в Каир во вторник.

"По прибытии в аэропорт Каира, президент Ирана был тепло встречен своим египетским коллегой Мухаммедом Мурси", - говорится в сообщении пресс-службы президента ИРИ. Главы государств как братья-мусульмане поцеловались при встрече.

В планах Ахмадинежада - кроме участия в саммите ОИС переговоры с высокопоставленными египетскими политиками.

Потепление в отношениях Египта и Ирана стало возможным после свержения в 2011 г. режима Хосни Мубарака.