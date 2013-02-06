Чудовищная история, увиденная своими глазами

Вначале ситуация, на которую мы попали в общем-то случайно, казалась заурядной – водитель-нарушитель спорит с сотрудником ГАИ. Что необычного? Но через некоторое время все оказалось далеко не так.

Во-первых, большие, человек по 10-15 группы поддержки со стороны правоохранителей и нарушителя выглядели как две банды, забившие себе тут «стрелку» под разборки. Окружившие нарушителя ребята выглядели и вели себя интеллигентно, кучковавшиеся же вокруг инспекторов неожиданно полезли на меня с кулаками. Но об этом чуть позже.

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