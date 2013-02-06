В заблокированной Верховной Раде оппозиция сменила часовых

В «УДАРе» считают, что «регионалы» могут предпринять попытку разблокировать работу ВР в ночь на четверг.

Член фракции «УДАР» Сергей КАПЛИН считает, что «регионалы» могут предпринять попытку разблокировать работу Верховной Рады в ночь на четверг, 7 февраля.

В интервью он рассказал, что сегодняшнюю ночь 10 депутатов провели в сессионном зале Верховной Рады и были готовы противостоять попытке выдворения их и захвата зала «регионалами», передает УНИАН.

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