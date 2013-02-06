Сетевой портал "народного финансирования" интересных идей и стартапов Kickstarter принял заявку на получение £20 млн для разработки более детального плана аналога космической станции "Звезды смерти" из киносаги "Звездные войны" и системы защиты ее реактора от внезапной атаки космолетов.

В январе Белый Дом категорически отказался заниматься созданием станции, отметив, что стоимость проекта может обойтись стране в $850 трлн. Соответствующая петиция была вывешена на сайте правительства и собрала за месяц более 25 тыс. подписей

Как отмечается в проекте, Земля нуждается в защите от "угрозы из далеких далеких галактик", но "чтобы уменьшить затраты на проектирование станции", будут использоваться программы и "железо" из свободных источников.

В январе глава отдела научных и космических исследований бюджетного департамента Белого Дома Пол Шокросс объяснил, что администрация президента Барака Обамы не поддерживает политику уничтожения планет, а также считает рискованным тратить средства налогоплательщиков на космическую станцию, которую может уничтожить "одиночка на звездолете" (как это сделал Люк Скайуокер, уничтожив реактор станции - прим. ред.).