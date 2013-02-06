В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения в 8 баллов

Метеорологи объявили угрозу цунами на тихоокеанском побережье Японии, на острове Хоккайдо и в префектуре Окинава после землетрясения магнитудой 8,0, которое произошло сегодня утром неподалеку от Соломоновых островов, сообщает Japan Times.

Последовавшая после толчков цунами высотой полтора метра уже ударила по побережью острова Санта-Крус и привело к разрушению порядка 50 домов. AP сообщает о гибели 4 человек.

Ожидается, что цунами дойдет до побережья Японии к 16.30 и может достигнуть полуметровой высоты.

Тем временем, Геологическая служба США сообщила о втором автершоке после землетрясения магнитудой 6,3.

В марте 2011 года Япония пережила крупнейшее за последние сто лет землетрясение в 9 баллов и цунами, высота которого в отдельных районах достигала больше 40 м. Жертвами стихии стали почти 16 тыс. человек.