Украинская фигуристка подала иск в суд против телекомпании NBC (ВИДЕО)

Как утверждает олимпийская чемпионка Баюл, её имя использовалось для рекламы двух представлений, хотя она согласия на это не давала и никакого контракта не подписывала. Пострадала её репутация, считает Оксана.

"Когда фигурист, актёр или шоумен не появляется на развлекательном мероприятии, где заявлен в качестве звезды, это может иметь губительные последствия для карьеры. Не явиться на собственное шоу гораздо хуже, чем иметь плохую кредитную историю", отмечается в судебном иске.

Оксана Баюл на зимних Играх в норвежском Лиллехаммере 1994 года завоевала первое в истории Украины олимпийское золото в женском одиночном катании. И практически сразу после этого она оставила любительский спорт и переехала жить в США, где тренировала и участвовала в ледовых шоу. Кроме того, она запустила собственную линию одежды для фигуристов и создала коллекцию ювелирных украшений.