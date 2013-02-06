Еще одна знаменитость покидает Францию
6 февраля 2013, 08:38 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Париж ]
Вслед за Жераром Департье и Бернаром Арно еще одна известная во Франции личность приняла решение обосноваться в Бельгии. Бывший велосипедист Ришар Виренк, поселился в городке Сан-Жиль. Однако его окружение утверждает, что это решение не мотивировано налоговыми причинам.
«Ричард Виренк подал досье для того чтобы обосноваться в Сан Жиль», - сообщил агентству Франс-пресс заместитель мэра.
Будучи занятым переездом свое решение Ришар Виренк подтвердил через друга, на которого ссылается агентство.
«Он это сделал не по налоговым причинам, а потому, что переехал в Бельгию, для развития деятельности своей компании», которая производит энергетические напитки .
Отъезд нескольких французских знаменитостей в направлении Бельгии в течении последних месяцев вызывает серьезные споры из-за разницы в налогообложении между двумя странами.
Бельгия, где налог на трудовой доход выше, чем во Франции, тем не менее является удобным местом для богатых, так как в стране не существует налога на богатство.
Виренк, который выиграл 7 раз велогонку Тур де Франс, завершил свою карьеру в 2004 году. Уроженец департамента Вар, он длительное время проживал в Швейцарии, и вот теперь решил обосноваться в Бельгии.