Еще одна знаменитость покидает Францию

Вслед за Жераром Департье и Бернаром Арно еще одна известная во Франции личность приняла решение обосноваться в Бельгии. Бывший велосипедист Ришар Виренк, поселился в городке Сан-Жиль. Однако его окружение утверждает, что это решение не мотивировано налоговыми причинам.

«Ричард Виренк подал досье для того чтобы обосноваться в Сан Жиль», - сообщил агентству Франс-пресс заместитель мэра.

Будучи занятым переездом свое решение Ришар Виренк подтвердил через друга, на которого ссылается агентство.

«Он это сделал не по налоговым причинам, а потому, что переехал в Бельгию, для развития деятельности своей компании», которая производит энергетические напитки .

Отъезд нескольких французских знаменитостей в направлении Бельгии в течении последних месяцев вызывает серьезные споры из-за разницы в налогообложении между двумя странами.

Бельгия, где налог на трудовой доход выше, чем во Франции, тем не менее является удобным местом для богатых, так как в стране не существует налога на богатство.

Виренк, который выиграл 7 раз велогонку Тур де Франс, завершил свою карьеру в 2004 году. Уроженец департамента Вар, он длительное время проживал в Швейцарии, и вот теперь решил обосноваться в Бельгии.